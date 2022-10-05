Мужчина напал с топором на сотрудников магазина в Кузбассе

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Мужчина напал с топором на сотрудников магазина в Кузбассе
05 Окт 2022, 11:59

В Междуреченске Кемеровской области в магазин ворвался мужчина с топором. Подозреваемым оказался 50-летний местный житель.

50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с продавцом в одном из продуктовых магазинов Междуреченская на улице Кузнецкая. Он ушел, но вернулся уже с топором, рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Мужчина кинулся на продавца. Тому вместе с другими сотрудниками магазина пришлось прятаться в подсобном помещении. Они вызвали наряд.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции.


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