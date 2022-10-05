Замглавы полиции Красноярского края задержан за взятку

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В Красноярском крае задержан замначальника полиции региона Михаил Привалихин. Его подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю Михаил Привалихин задержан ФСБ по подозрению в должностном преступлении, сообщает ТАСС.

По данным «Запад24», Привалихина обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Обыски прошли дома у силовика, его жену также планируется допросить.

«Примечательно, сегодня, 5 октября, сотрудники уголовного розыска отмечают свой профессиональный праздник», — напомнило издание.

С 2018 года Привалихин возглавлял оперативно-розыскную часть собственной безопасности красноярского главка МВД. В августе 2020-го был назначен замначальника полиции.