Ученые и бизнес на новосибирском форуме: нехватка денег, реактивов и параллельный импорт

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Ученые и представители биотехнологических компаний собрались на форуме OpenBio в Новосибирске. Они рассказали о проблемах с реактивами и государственным финансированием.

OpenBio-2022 прошел в Новосибирске. Участники круглых столов рассказали о проблемах разработок инженерной биологии, биобезопасности, генетических исследований и ситуации на рынке.

«Главные трудности, с которыми сталкиваются разработчики сейчас — нехватка денег и финансирования. Участники обсуждения объяснили, что их главные задачи в нынешних условиях — налаживать серийное производство, обеспечивать качество и сервисную поддержку клиентов на сопоставимом с западным уровнем», — говорится в сообщении организаторов, поступившем Тайге.инфо.

«Любой вызов, связанный с такими проблемами, как санкции и другие ограничения — это вызов только для одних участников, а для других это шанс, — считает кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отдееления РАН Владимир Рихтер. — Сегодня мы увидели, что он есть у целого ряда производителей. Все проблемы можно разрешить разными путями: это и параллельный импорт западной продукции, и более ускоренная разработка, и введение в производство необходимых реагентов. Наиболее актуально сейчас широкое использование личных и специальных связей, которые все мы накопили за время общей дружбы, жизни до всех этих событий».

Эксперты также отметили проблему нехватки важных реактивов, рассказали организаторы.

По словам участников круглого стола «Реалии российского инвестора: эпоха новых возможностей» за последние полгода инвесторы активнее вкладывают деньги в более развитые проекты, чем в стартапы. Маленькие проекты теперь особенно нуждаются в активной поддержке, в том числе эксперты обратили внимание на стартапы в сфере искусственного интеллекта в медицине.

«Мы видим, что есть очень много интересных проектов, но механизм государственного финансирования и внедрения этих технологий в ежедневную рутину пока еще не современен и не вошёл в рутинную практику врача, — отметила директор по акселерации кластера биологических медицинских технологий по направлению „Фармацевтика“ фонда „Сколково“ Камила Зарубина. — Необходимы регуляторные меры, взаимодействие с государством, с системой ОМС, постоянная работа в этом направлении. Чтобы работал рынок, надо постоянно развиваться и внедрять эти технологии».

Всего на OpenBio-2022 работали 800 офлайн-участников, 4,5 тыс. человек присоединились к площадкам онлайн.