Мобилизованных россиян обязали платить налоги

© t.me/gubernator_burkov

Власти не стали снимать с мобилизованных россиян обязанность по уплате налогов. Они даже должны продолжать подавать бухгалтерскую отчетность, если занимались бизнесом.

С мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчетности, говорится в разъяснениях Федеральной налоговой службы. Документ подписан замглавы ФНС Андреем Будариным.

Призванные россияне должны вовремя заплатить, а если среди них оказались предприниматели — то и подать страховые взносы за работников, а также направить бухгалтерскую и налоговую отчетность. Уплатить налоги за мобилизованное физлицо может любой близкий или знакомый, но в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Но если физлицу нужно заплатить НДФЛ, например, с продажи недвижимости, от выигрыша или иного вознаграждения, нужно подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ (и это можно сделать через уполномоченное лицо, но только при наличии доверенности).

179299

Самозанятые, как утверждают в ФНС, могут «настроить автоплатеж».

Индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний не обойтись без оформления доверенности. Например, расчет по страховым взносам представляется в прежнем «гражданском» порядке, но через представителя по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

«За мобилизованного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, форму 6-НДФЛ за соответствующий период может представить уполномоченный представитель по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой», — также утверждают в ФНС.

При этом 4 октября правительство РФ сообщило, что вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и других платежей мобилизованным. Предполагается, что меры коснутся «предпринимателей, которые продолжат вести бизнес», а также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчетности. Но официальных решений еще нет.