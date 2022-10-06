Защитником прав предпринимателей в Забайкалье назначили прокурора
© Пресс-служба правительства Забайкальского края
Прокурора назначили бизнес-омбудсменом Забайкальского края. Силовик будет защищать права предпринимателей.
Бывший прокурор Виктор Барахтенко назначен бизнес-омбудсменом Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального правительства 6 октября.
Виктор Барахтенко родился в 1984 году в селе Улан Приаргунского района, окончил ЗабГГПУ. Был прокурором Калаганского района, до августа 2022 года занимал пост прокурора Хилокского района.
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