Защитником прав предпринимателей в Забайкалье назначили прокурора

© Пресс-служба правительства Забайкальского края
Защитником прав предпринимателей в Забайкалье назначили прокурора
06 Окт 2022, 06:31

Прокурора назначили бизнес-омбудсменом Забайкальского края. Силовик будет защищать права предпринимателей.

Бывший прокурор Виктор Барахтенко назначен бизнес-омбудсменом Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального правительства 6 октября.

Виктор Барахтенко родился в 1984 году в селе Улан Приаргунского района, окончил ЗабГГПУ. Был прокурором Калаганского района, до августа 2022 года занимал пост прокурора Хилокского района.


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