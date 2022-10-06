Более 20 сотрудников новосибирского ИЯФ решили мобилизовать

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Сотрудники Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН попали под «частичную» мобилизацию. Добровольцами пошли несколько кандидатов наук.

Повести на мобилизацию пришли сотрудникам Сибирского отделения РАН. Мобилизованы «десятки» человек, но среди них нет людей с ученой степенью, передают «Родные берега» со ссылкой на советника председателя СО РАН Елизавету Лидер.

Среди тех, кому пришла повестка, оказались и работники Института ядерной физики, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией, не уточнив количество. По данным «Родных берегов», в ИЯФ пришли более 20 повесток, большинство — работникам вспомогательных структур.

Среди мужчин, которые решили добровольно отправиться на «спецоперацию», оказалось несколько кандидатов наук.