Новосибирский губернатор повысил тарифы на капремонт почти на 25%

© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников (в центре в рубашке)
Новосибирский губернатор повысил тарифы на капремонт почти на 25%
06 Окт 2022, 07:22

Новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%. А в 2025-м тариф увеличится и вовсе вдвое по сравнению с нынешним.

Минимальный взнос на капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в 2023 году составит 12,53 рубля за квадратный метр. Об этом сказано в опубликованном постановлении регионального правительства, которое подписал Травников.

Сейчас тариф — 10,07 рубля с квадратного метра квартиры. Таким образом, в 2023 году сборы вырастут сразу на 24,2%.

В 2022-м сборы повышали сразу на 25,4%.

Более того, в 2024 году тариф планируется поднять до 15,52 рубля, а в 2025-м — до 19,29 рубля.

Деньги с жителей собирает областной Фонд модернизации ЖКХ, который который возглавляет бывший министр энергетики и ЖКХ Евгений Ким (настоящее имя — Те Су Ким). Тайга.инфо выяснила, что среди крупнейших подрядчиков капремонта в регионе оказались компании связанные с руководством самого фонда, в том числе с сыном его директора Евгением Кимом, а другие можно объединить в целые группы по общим совладельцам.

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