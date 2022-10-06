Две компании намерены обанкротить «Дядю Дёнера»

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Сбербанк и представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» намерены банкротить ООО «Дядя Дёнер», следует из данных портала «Федресурс». Компания задолжала инвесторам более 100 млн рублей.

«„Юнилайн Капитал Менеджмент“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью „Дядя Дёнер“ в связи с наличием задолженности в размере 50 754 800 руб. 00 коп. на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу <…>, задолженности в размере 60 890 408 руб. 00 коп. на основании решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу <…>», — говорится в одном из сообщений.



«Такой шаг стал возможен после истечения срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве, установленного правительством РФ после начала специальной военной операции. Ранее представитель облигационеров уже подал заявления в правоохранительные органы и в ФССП», — напоминает организатор выпуска облигаций «Юнисервис Капитал».

Арбитражный суд Новосибирской области в марте 2022 года удовлетворил требования представителя владельцев облигаций о взыскании с эмитента 60 690 408 рублей по выпуску БО-П01 и 50 554 800 рублей по выпуску БО-П02.

«ООО „Дядя Дёнер“ обязано выплатить своим инвесторам номинальную стоимость облигаций, купонный доход и иные денежные суммы, которые были учтены судом при вынесении решения, — говорится в комментарии. — Однако сеть фастфуда до сих по не исполнила эти требования, в связи с чем ООО „ЮЛКМ“ было вынуждено задействовать все возможные на тот момент рычаги воздействия на эмитента».

«Дядя Дёнер» появился в 2009 году в Новосибирске. Основу меню сети кафе быстрого питания составляют разные виды шаурмы. Павильоны работали не только в Новосибирской области, но в других регионах России.

ООО «Дядя Дёнер» возглавляет Антон Лыков, учредителями, по данным системы «Контур-Фокус», являются Антон Лыков, Людмила и Антон Супрун, Александр Павлов. В 2021 году компания показала чистый убыток в 98,1 млн рублей.