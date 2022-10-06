Китайско-российского застройщика решили обанкротить в Новосибирске

© 2gis.ru. Микрорайон Олимпийской славы
Китайско-российского застройщика решили обанкротить в Новосибирске
06 Окт 2022, 09:53

Новосибирского застройщика «Арго» решили признать банкротом. Его возглавляет бывший депутат заксобрания, а совладелец - китайская корпорация.

Иск о банкротстве подан к новосибирскому ООО «Фирма „Арго“». Заявление в арбитражный суд направила Марина Милюкова, сумма требований составила 845 тыс. рублей. В мае она уже подавала иск о несостоятельности «Арго», но суд вернул его под предлогом моратория и того, что застройщик не состоит в реестре проблемных.

Выручка фирмы в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 22,5 млн рублей, чистый убыток — 1,5 млн. Баланс компании оценивается в 1,4 млрд рублей.

«Арго» возглавляет бывший депутат заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Мирошников. Ему же принадлежит 50% доли компании, остальное находится в собственности «Хэбэйской строительной корпорации Синьцзянь» из Китая.

Партнером Мирошникова по другой компании — «Гусинобродский кирпичный завод» — является заслуженный строитель Китайской народной республики Лян Гошэнь.

«Фирма „Арго“» возводит микрорайон Олимпийской славы в селе Каменка на границе с Новосибирском


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