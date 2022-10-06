Уроженец Тувы зарезал двух человек в Красноярске во время партии в шахматы

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В Красноярске вынесен приговор 30-летнему уроженцу Тувы за два убийства. Он зарезал мужчин во время партии в шахматы из-за излишнего внимания одного из потерпевших к его даме.

Житель Красноярска осужден на 16 лет колонии строгого режима с ограничения свободы на 1 год за убийство двух человек, сообщает прокуратура региона.



Преступление было совершено 12 сентября 2021 года в подъезде жилого дома. В ту ночь двое 34-летних мужчин, находившихся в гостях у знакомых, вышли на лестничную площадку поиграть в шахматы. К ним присоединились уроженец Тувы и его гражданская жена, проживающие в том же подъезде.

«В ходе очередной партии игры между подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и одним из мужчин возник конфликт из-за того, что тот проявил внимание к его сожительнице. В результате ссоры злоумышленник взял нож и поочередно нанес потерпевшим смертельные ножевые ранения. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — рассказали в региональной прокуратуре.

Государственное обвинение по уголовному делу представлял краевой прокурор Роман Тютюник. Подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснив, что погибшие напали на него, а один из них якобы незаконно проник в его квартиру.

В своей речи в судебных прениях прокурор отметил, что «приведенные доказательства свидетельствуют о нанесении подсудимым ударов ножом погибшим целенаправленно, с достаточной силой, что исключает случайный характер ранений, подтверждая прямой умысел на убийство двух лиц… Мотивом его действий при совершении убийства второго потерпевшего, явилось желание противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение, что свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на лишение жизни не из личных, а из хулиганских побуждений. Преступление им совершено в общественном месте, при этом в ночное время был потревожен покой граждан».

Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 10 суток для обжалования.