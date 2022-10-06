Уроженец Тувы зарезал двух человек в Красноярске во время партии в шахматы

© unsplash.com
Уроженец Тувы зарезал двух человек в Красноярске во время партии в шахматы
06 Окт 2022, 10:18

В Красноярске вынесен приговор 30-летнему уроженцу Тувы за два убийства. Он зарезал мужчин во время партии в шахматы из-за излишнего внимания одного из потерпевших к его даме.

Житель Красноярска осужден на 16 лет колонии строгого режима с ограничения свободы на 1 год за убийство двух человек, сообщает прокуратура региона.

Преступление было совершено 12 сентября 2021 года в подъезде жилого дома. В ту ночь двое 34-летних мужчин, находившихся в гостях у знакомых, вышли на лестничную площадку поиграть в шахматы. К ним присоединились уроженец Тувы и его гражданская жена, проживающие в том же подъезде. 

«В ходе очередной партии игры между подсудимым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и одним из мужчин возник конфликт из-за того, что тот проявил внимание к его сожительнице. В результате ссоры злоумышленник взял нож и поочередно нанес потерпевшим смертельные ножевые ранения. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — рассказали в региональной прокуратуре.

Государственное обвинение по уголовному делу представлял краевой прокурор Роман Тютюник. Подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснив, что погибшие напали на него, а один из них якобы незаконно проник в его квартиру.

В своей речи в судебных прениях прокурор отметил, что «приведенные доказательства свидетельствуют о нанесении подсудимым ударов ножом погибшим целенаправленно, с достаточной силой, что исключает случайный характер ранений, подтверждая прямой умысел на убийство двух лиц… Мотивом его действий при совершении убийства второго потерпевшего, явилось желание противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение, что свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на лишение жизни не из личных, а из хулиганских побуждений. Преступление им совершено в общественном месте, при этом в ночное время был потревожен покой граждан».

Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 10 суток для обжалования.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
06 Окт, 11:19
Бастрыкин заинтересовался новосибирским метро
06 Окт, 10:18
Уроженец Тувы зарезал двух человек в Красноярске во время партии в шахматы
06 Окт, 09:53
Китайско-российского застройщика решили обанкротить в Новосибирске
06 Окт, 09:10
Две компании намерены обанкротить «Дядю Дёнера»
06 Окт, 07:58
Забайкальский депутат Госдумы списал проблемы армии на невозможность вручать награды и отсутствие планшетов
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования