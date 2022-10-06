Бастрыкин заинтересовался новосибирским метро
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить новосибирское метро — из-за возможного перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами. Решение принято после жалоб в соцсети. Метро уже свернуло работы.
Возмущенный пост появился в популярном паблике «АСТ-54». Подписчиков якобы возмутила установка торговых рядов в переходе метрополитена на площади Ленина. Киоски могли перекрыть портреты героев войн, которые там размещены.
«В коридоре устанавливают очередные будки с ширпотребом, наплевательски относясь к памяти о героях. Эти никому ненужные киоски закрывают память о героях России и занимают место в коридоре», — описал ситуацию автор опубликованных в паблике фото.
Мэрия уже отреагировала на ситуацию, обнародовав комментарий начальника Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло.
«К сожалению, некоторые мои подчиненные формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены, — заявил Аркадий Чмыхайло. — В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду».
Кроме того, начальник метро сообщил, что портретная экспозиция будет обновлена, «такое поручение было дано ранее».