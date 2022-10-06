Новосибирский бизнесмен рассказал, как остался почти без сотрудников из-за мобилизации

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Несколько сотрудников новосибирской компании по установке окон «АБВ-Строй» получили повестки. Внештатники перестали выходить на связь. По словам собственника, в офисе остался один сотрудник. Компания работает в том числе и по госконтрактам.

«На 21 августа у нас в офисе в штате работали трое человек, на испытательном сроке находились еще двое, около десяти сотрудничали с нами на сдельной оплате. Все — молодые мужчины в возрасте 23−35 лет, — рассказал владелец и руководитель „АБВ-Строй“ Евгений Мироненко сайту Infopro54. — На сегодняшний день в офисе повестки получили четверо человек. Двух штатников я сейчас почти не вижу — они заканчивают свои дела перед уходом в часть. Тех, кто на испытательном сроке, мы вынуждены были отпустить, так как сейчас нет смысла продолжать их обучение. Они тоже в военкомате. Сдельщики практически все перестали отвечать на телефоны, так как не хотят, чтобы их нашли через отдел кадров, а кого-то, возможно, уже забрали».



Мироненко говорит, что в офисе остался один дежурный сотрудник, и многие процессы приходится перестраивать.

«Дело в том, что у нас есть действующие заказы не только с частными клиентами, но и по госконтрактам. Мы сейчас ищем на рынке труда тех, кто еще может работать, чтобы выполнить текущие обязательства. О новых я пока даже не заикаюсь. Между тем у меня перед глазами уже есть примеры, когда подрядчики срывают исполнение обязательств перед госзаказчиками из-за ухода сотрудников», — добавил он.

По наблюдению бизнесмена, рынок «замер», но «работы очень много, а людей практически нет»: «Мы ищем разнорабочих и монтажников окон. Я открываю, к примеру, платформу „Авито“, по поисковому запросу выдается информация на одиннадцать человек. Из них нам подойдут от силы трое-четверо человек, которые имеют необходимый опыт. Но, скорее всего, они сильно загружены и не захотят работать в одном месте. Сейчас так сложился рынок, что люди не хотят устраиваться в штат. По сдельным тарифам они зарабатывают гораздо больше. А сейчас еще и не хотят рисковать, чтобы не получать повестки через отделы кадров. Если же человек работает на сдельной основе, то есть риски возникновения форс-мажоров. К примеру, ему могут предложить заказ по более высокой цене. В штат нанять сотрудника сейчас очень сложно».

ООО «АБВ-Строй» создано в 2014 году. Выручка компании в 2021 году, по данным «Контур-Фокус», составила 8,9 млн рублей, чистая прибыль — 45 тыс. По информации «Госзатрат», у фирмы было более 40 госконтрактов.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.