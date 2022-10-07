Никого не мобилизовали в Республике Алтай

© Кирилл Канин

В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя. Военкоматы лишь актуализируют данные.

Ни одного жителя Республики Алтай не стали призывать в армию по мобилизации, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Полетаев со ссылкой на военкома региона Олега Денисенко.

«Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — отметил Полетаев.

Прокурор республики Анатолий Богданчиков, по словам Полетаев, «рассказал о мерах, предпринятых ведомством для обеспечения прав граждан».

Отметим, что на сайте правительства республики нет ни одной новости о «частичной» мобилизации.

В Сибири уже шесть регионов объявили об окончании мобилизации или выполнению плана на ее «первый этап»: Бурятия, Хакасия, Тува, Новосибирская область, Алтайский край и Забайкалье (здесь губернатор Александр Осипов сказал, что она «практически завершена и проведена успешно»).