Никого не мобилизовали в Республике Алтай
В Республике Алтай не мобилизовали ни одного жителя. Военкоматы лишь актуализируют данные.
Ни одного жителя Республики Алтай не стали призывать в армию по мобилизации, сообщил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Полетаев со ссылкой на военкома региона Олега Денисенко.
«Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — отметил Полетаев.
Прокурор республики Анатолий Богданчиков, по словам Полетаев, «рассказал о мерах, предпринятых ведомством для обеспечения прав граждан».
Отметим, что на сайте правительства республики нет ни одной новости о «частичной» мобилизации.
В Сибири уже шесть регионов объявили об окончании мобилизации или выполнению плана на ее «первый этап»: Бурятия, Хакасия, Тува, Новосибирская область, Алтайский край и Забайкалье (здесь губернатор Александр Осипов сказал, что она «практически завершена и проведена успешно»).
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.