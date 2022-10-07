Омский депутат с женой сняли 80 гигабайт порно со школьницами

© ngs55.ru

Бывший депутат и его жена предстанут перед судом за съемку порнографии со школьницами. Сначала обвиняли только супругу, но затем мужчине вменили действия сексуального характера.

Завершено расследование уголовное дела в отношении 27-летнего мужчины и его 22-летней супруги, обвиняемых в действиях сексуального характера в отношении детей младше 16 лет (ч. 2 ст. 134 УК), развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК) и изготовлении порно с несовершеннолетними (пункты «б», «г» ч. 2 ст. 242.1 и пункты «а», «б», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ 7 октября.

«С ноября 2020 по апрель 2021 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, совместно с супругом снимая их на видео, которое потом распространялось в интернете с целью получения денежного вознаграждения, — рассказали в ведомстве. — <…> Изъяты электронные носители информации, на которых обнаружено более 80 гигабайт фото- и видео порнографического характера».

Речь идет о преступлениях в Покровском сельсовете, о которых стало известно в мае 2021 года, уточнили Тайге.инфо в СК. Напомним, что уголовные дела были возбуждены в отношении депутата местного сельсовета Алексея Онищенко и его жены Ольги. Сначала была задержана девушка, которую подозревали в том, что она совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети. Ее отправили под домашний арест. Затем был арестован и сам Онищенко.

Сообщалось о двух пострадавших — школьнице и воспитаннице детского дома. Женщина говорила журналистам, что ролики были только с одной девочкой, и она их не продавала, а «посмотрела и удалила». По ее словам, телефон якобы взломали, и видеоролики, которые она записывала для себя, оказались в открытом доступе. Видео со второй девочкой она не делала, утверждала девушка.



Воспитанница детского дома же рассказывала, что видео было только одно и снято дома у жены депутата за 3 тыс. рублей: «Я не знала, что она увлекается этим, никто не знал. Когда выяснилось, что она выставляет [порноконтент] и получает огромнейшие деньги, все были в шоке. Мама моя разбиралась, вызывали соседей. Я не спорю, есть в этом и моя вина. Я просто наивная дурочка, повелась. Оля говорила мне, что ничего не выставляли, но моя подруга смотрела это видео, как и мои одноклассники».

Сейчас, по данным сельсовета, Онищенко, избранный от КПРФ, лишен полномочий депутата. При этом он ранее судим по ч. 2 ст. 228 УК (хранение наркотиков), но на момент выборов в 2020 году судимость была погашена. У его жены двое малолетних детей.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Дело готовятся передать в суд. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет колонии.