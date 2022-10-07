Девушка попала под поезд в Новосибирской области

© Пресс-служба ведомства
Девушка попала под поезд в Новосибирской области
07 Окт 2022, 07:11

Девушка попала под грузовой поезд в Новосибирской области. Прокуратура начала проверку.

Девушка 1999 года рождения переходила железнодорожные пути в Чулымском районе. Ее травмировал грузовой поезд, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ведомство начало проверку.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
07 Окт, 10:11
Сибирские ученые потребовали отсрочку от мобилизации
07 Окт, 10:06
Сибирские застройщики вошли в число лидеров рейтинга по качеству ЖК
07 Окт, 08:55
Второй мобилизованный погиб в Новосибирске
07 Окт, 07:55
Бывший гендиректор «Зимней вишни» Вишневский осужден на восемь лет за взятку стройнадзору
07 Окт, 07:34
Завхоза администрации Томской области обвинили в растрате бюджета на заграничное лечение
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования