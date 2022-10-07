Девушка попала под поезд в Новосибирской области
© Пресс-служба ведомства
Девушка попала под грузовой поезд в Новосибирской области. Прокуратура начала проверку.
Девушка 1999 года рождения переходила железнодорожные пути в Чулымском районе. Ее травмировал грузовой поезд, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ведомство начало проверку.
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