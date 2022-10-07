Завхоза администрации Томской области обвинили в растрате бюджета на заграничное лечение

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Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области. Его обвинили в растрате.

Бывшего начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области подозревают в растрате (ч. 4 ст. 160 УК), сообщили в СК РФ по региону.

«Подозреваемый в 2013, 2016 и 2018 годах совершил растрату денежных средств в особо крупном размере, выделенных из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Томской области, — считает следствие. — Он обеспечил заключение договоров добровольного медицинского страхования граждан, достоверно зная, что средства резервного фонда не могут быть израсходованы на цели, связанные с оплатой медицинских услуг и санаторно-курортного лечения в зарубежных странах. Застрахованными лицами по этим договорам являлись сотрудники администрации, а также иные лица».

Общая сумма перечисленных на счет страховой компании средств составила порядка 9 млн рублей.

Бывший чиновник задержан.

Речь идет об Александре Шатовиче, который возглавлял департамент в 2002—2022 годах.