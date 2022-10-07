Сибирские застройщики вошли в число лидеров рейтинга по качеству ЖК

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Сибирские застройщики вошли в число лидеров рейтинга по качеству ЖК
07 Окт 2022, 10:06

Портал ЕРЗ. РФ обнародовал рейтинг застройщиков по потребительским качествам ЖК. Пятерка лидеров в нем возводит в общей сложности 1,2 млн кв. м жилья. Среди них — компании, строящие в регионах Сибири. На первом месте «Брусника», в СФО работающая в Новосибирске и Омске.

В топ-5 рейтинга вошли «Брусника» (1 место) — уральский девелопер получил оценку 65,22, он строит 781,64 тыс. кв. м жилья; и иркутский застройщик ГК «Грандстрой» (5 место) с оценкой 62,78 (строит 34,65 тыс. кв. м жилья).

На остальных позициях в топ-5 разместились ГК «Голос.Девелопмент» из Челябинска, кировская ГК «Железно», московский девелопер Sminex.

В топ-15 из «сибиряков» вошли СГ «СМ.Сити» из Красноярска и ГК «Новый мир» из Новосибирска.

Средний балл, присуждаемый застройщику, считается как средневзвешенный балл по всем имеющим оценку жилым комплексам данного застройщика. Оценка ЖК осуществляется по множеству параметров, включая потребительские особенности дома, архитектуру, благоустройство, транспортную доступность и парковки, социальную инфраструктуру, вредные воздействия и так далее.


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