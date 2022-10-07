Сибирские застройщики вошли в число лидеров рейтинга по качеству ЖК

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Портал ЕРЗ. РФ обнародовал рейтинг застройщиков по потребительским качествам ЖК. Пятерка лидеров в нем возводит в общей сложности 1,2 млн кв. м жилья. Среди них — компании, строящие в регионах Сибири. На первом месте «Брусника», в СФО работающая в Новосибирске и Омске.

В топ-5 рейтинга вошли «Брусника» (1 место) — уральский девелопер получил оценку 65,22, он строит 781,64 тыс. кв. м жилья; и иркутский застройщик ГК «Грандстрой» (5 место) с оценкой 62,78 (строит 34,65 тыс. кв. м жилья).



На остальных позициях в топ-5 разместились ГК «Голос.Девелопмент» из Челябинска, кировская ГК «Железно», московский девелопер Sminex.

В топ-15 из «сибиряков» вошли СГ «СМ.Сити» из Красноярска и ГК «Новый мир» из Новосибирска.