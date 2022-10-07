Сибирские ученые потребовали отсрочку от мобилизации
Молодые ученые Сибирского отделения РАН попросили отсрочку от «частичной» мобилизации для кандидатов и докторов наук. Ранее утверждалось, что в Новосибирске их пока не призывали.
Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН обратился к президенту академии наук Геннадию Красникову с просьбой об отсрочке от мобилизации. По критерии призыва попадают «многие выполняющие критически значимую для страны работу сотрудники НИИ, вузов и научных подразделений предприятий реального сектора, ранее подтвердившие свою квалификацию», говорится в письме, опубликованном РАН.
«Выполнение сотрудниками требований частичной мобилизации и мобилизационных предписаний в условиях сложившейся в российском правовом поле контрактной системы выполнения работ разрушает целый набор уже действующих обязательств, ответственность за срыв которых будут нести простые исполнители, — сказано в письме. — Подпавшие под частичную мобилизацию граждане не смогут своевременно вести работы по грантам Российского научного фонда, выполнять госконтрактные обязательства по работам для Минобороны и других ФОИВ, проводить изыскания по длительным и не допускающим прерывания НИК и ОКР, вести лекционные и семинарские занятия».
Совет научной молодежи призвал распространить отсрочку от мобилизации на кандидатов и докторов наук.
Повести на мобилизацию уже пришли сотрудникам Сибирского отделения РАН. Мобилизованы «десятки» человек, но среди них нет людей с ученой степенью, говорила советник председателя СО РАН и глава совета научной молодежи отделения Елизавета Лидер.
Среди тех, кому пришла повестка, оказались и работники Института ядерной физики, куда пришло более 20 повесток.
Президент РФ ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.