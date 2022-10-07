Сибирские ученые потребовали отсрочку от мобилизации

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Молодые ученые Сибирского отделения РАН попросили отсрочку от «частичной» мобилизации для кандидатов и докторов наук. Ранее утверждалось, что в Новосибирске их пока не призывали.

Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН обратился к президенту академии наук Геннадию Красникову с просьбой об отсрочке от мобилизации. По критерии призыва попадают «многие выполняющие критически значимую для страны работу сотрудники НИИ, вузов и научных подразделений предприятий реального сектора, ранее подтвердившие свою квалификацию», говорится в письме, опубликованном РАН.



«Выполнение сотрудниками требований частичной мобилизации и мобилизационных предписаний в условиях сложившейся в российском правовом поле контрактной системы выполнения работ разрушает целый набор уже действующих обязательств, ответственность за срыв которых будут нести простые исполнители, — сказано в письме. — Подпавшие под частичную мобилизацию граждане не смогут своевременно вести работы по грантам Российского научного фонда, выполнять госконтрактные обязательства по работам для Минобороны и других ФОИВ, проводить изыскания по длительным и не допускающим прерывания НИК и ОКР, вести лекционные и семинарские занятия».



Совет научной молодежи призвал распространить отсрочку от мобилизации на кандидатов и докторов наук.



Повести на мобилизацию уже пришли сотрудникам Сибирского отделения РАН. Мобилизованы «десятки» человек, но среди них нет людей с ученой степенью, говорила советник председателя СО РАН и глава совета научной молодежи отделения Елизавета Лидер.

Среди тех, кому пришла повестка, оказались и работники Института ядерной физики, куда пришло более 20 повесток.