Красноярский сенатор напомнил о незаконности угроз уголовным кодексом за отказ от мобилизации

Военные комиссариаты не имеют права угрожать тем, кто отказывается от мобилизации, статьей уголовного кодекса, заявил красноярский сенатор. При этом уже возбуждено, как минимум, одно уголовное дело.

«Предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы — прим. Тайги.инфо) за отказ от мобилизации неправомерно, так как согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 года №3 „О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы“ субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу», — заявил в своем телеграм-канале Андрей Клишас.



В то же время он написал, что «вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению» с Госдумой.

При этом в Пензе уже возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. 32-летнего местного жителя подозревают по ст. 328 УК (уклонение от прохождение военной или альтернативной службы), сообщал правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Он [задержанный] отказался подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, — рассказал Чиков. — Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования».