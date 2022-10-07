Алтайские фермеры отправят свои крупы в ДНР и ЛНР

© pixabay.com

Группа фермеров из Алтайского района на регулярной основе будут отправлять продукцию собственных предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Речь идет о продуктовой помощи.

Сейчас фермеры готовят документы, изучают способы сопровождения и доставки продукции, сообщает алтайское заксобрание. В состав 20-тонного груза войдут гречневая, пшенная крупы, «Геркулес», горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления.



«Мы специализируемся на выращивании крупяных и злаковых культур, в основном это каши. И хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу, алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России», — рассказал депутат АКЗС от Алтайского района, фермер Александр Демин.

Продуктовую помощь с Алтая планируется отправлять в новые регионы России на постоянной основе.