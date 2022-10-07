Алтайские фермеры отправят свои крупы в ДНР и ЛНР

© pixabay.com
Алтайские фермеры отправят свои крупы в ДНР и ЛНР
07 Окт 2022, 13:59

Группа фермеров из Алтайского района на регулярной основе будут отправлять продукцию собственных предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Речь идет о продуктовой помощи.

Сейчас фермеры готовят документы, изучают способы сопровождения и доставки продукции, сообщает алтайское заксобрание. В состав 20-тонного груза войдут гречневая, пшенная крупы, «Геркулес», горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления.

«Мы специализируемся на выращивании крупяных и злаковых культур, в основном это каши. И хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу, алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России», — рассказал депутат АКЗС от Алтайского района, фермер Александр Демин.

Продуктовую помощь с Алтая планируется отправлять в новые регионы России на постоянной основе.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
07 Окт, 15:02
Как сибирские губернаторы выразили лояльность 70-летнему Путину
07 Окт, 13:59
Алтайские фермеры отправят свои крупы в ДНР и ЛНР
07 Окт, 13:47
Новосибирский единоросс задолжал арестованному экс-сенатору Лаптеву 45 млн
07 Окт, 11:37
Красноярский сенатор напомнил о незаконности угроз уголовным кодексом за отказ от мобилизации
07 Окт, 10:11
Сибирские ученые потребовали отсрочку от мобилизации
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования