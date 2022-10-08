Журналисты сообщили о проблемах с выплатой зарплат в крупнейшей библиотеке Сибири

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Журналисты сообщили о проблемах с выплатой зарплат в крупнейшей библиотеке Сибири
08 Окт 2022, 06:53

Сотрудники Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН могут не получить зарплату уже в ноябре. Им посоветовали уволиться или найти подработку, пишет тг-канал «Ненаучный городок» со ссылкой на сотрудников.

О грядущих проблемах на заседании учёного совета якобы сообщила директор учреждения Ирина Лизунова.

Работники библиотеки связывают финансовые проблемы со сменой руководителя, которая произошла в марте 2021 года. Как пояснил один из них, за экс-директором Андреем Гуськовым был закреплен научно-исследовательский проект, который обеспечивал значительную часть финансирования библиотеки.

Сейчас руководство ГПНТБ пишет еще один проект, от которого будет зависеть дальнейшее финансирование. В конце октября его должны одобрить в министерстве науки и высшего образования. Если этого не произойдет, то, по словам собеседника, у библиотеки не будет денег ни зарплаты, ни на оплату коммунальных услуг.

Некоторые сотрудники также считают уменьшение финансирования последствием «спецоперации» на территории Украины, ссылаясь на неформальные разговоры.

ГПНТБ СО РАН — одна из старейших библиотек России. По объему фондов сегодня стоит в ряду крупнейших библиотек страны и мира — более 10 млн единиц печатных изданий.

Штатная численность ГПНТБ, по данным сайта библиотеки, составляет 432 человека, в том числе библиотечных работников — 281.


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