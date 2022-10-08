Смертельное ДТП: машина протаранила грузовик дорожных рабочих под Новосибирском

Мужчина погиб в результате столкновения с грузовиком на месте дорожных работ в Новосибирской области.

По данным областной ГИБДД, около 9:25 44-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и на 149 км трассы, в месте производства дорожных работ, совершил наезд на грузовой автомобиль Scania с полуприцепом, участвующим в процессе отсыпки обочины.



В результате происшествия водитель Volkswagen 1978 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.