Смертельное ДТП: машина протаранила грузовик дорожных рабочих под Новосибирском

Смертельное ДТП: машина протаранила грузовик дорожных рабочих под Новосибирском
08 Окт 2022, 10:42

Мужчина погиб в результате столкновения с грузовиком на месте дорожных работ в Новосибирской области.

По данным областной ГИБДД, около 9:25 44-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и на 149 км трассы, в месте производства дорожных работ, совершил наезд на грузовой автомобиль Scania с полуприцепом, участвующим в процессе отсыпки обочины.

В результате происшествия водитель Volkswagen 1978 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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Смертельное ДТП: машина протаранила грузовик дорожных рабочих под Новосибирском
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