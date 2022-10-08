Госучреждение задолжало зарплату 134 сотрудникам в Забайкалье

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Госучреждение задолжало зарплату 134 сотрудникам в Забайкалье
08 Окт 2022, 11:11

Краевое госучреждение «Забайкальское лесохозяйственное объединение» задолжало сотрудникам около 1,5 млн рублей зарплаты. Кроме того, им выдавались не все средства индивидуальной защиты.

Прокуратура Ингодинского района Читы провела проверку исполнения трудового законодательства в краевом государственном специализированном учреждении «Забайкальское лесохозяйственное объединение» и обнаружила задолженность по зарплате.

По данным прокуратуры, в учреждении возникла частичная задолженность по выплате заработной платы в период с мая по июль 2022 года перед 134 работниками лесного хозяйства на сумму порядка 1,5 млн рублей. Кроме того, работникам не в полном объеме выдавались средства индивидуальной защиты.

В связи с этим прокуратура внесла работодателю представление и возбудила в отношении учреждения дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты).

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, имеющаяся задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.


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