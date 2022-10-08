Госучреждение задолжало зарплату 134 сотрудникам в Забайкалье
Краевое госучреждение «Забайкальское лесохозяйственное объединение» задолжало сотрудникам около 1,5 млн рублей зарплаты. Кроме того, им выдавались не все средства индивидуальной защиты.
Прокуратура Ингодинского района Читы провела проверку исполнения трудового законодательства в краевом государственном специализированном учреждении «Забайкальское лесохозяйственное объединение» и обнаружила задолженность по зарплате.
По данным прокуратуры, в учреждении возникла частичная задолженность по выплате заработной платы в период с мая по июль 2022 года перед 134 работниками лесного хозяйства на сумму порядка 1,5 млн рублей. Кроме того, работникам не в полном объеме выдавались средства индивидуальной защиты.
В связи с этим прокуратура внесла работодателю представление и возбудила в отношении учреждения дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) и ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты).
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, имеющаяся задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.