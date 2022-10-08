Забайкальский депутат Госдумы угрожает дойти до польской границы ﻿в ответ на подрыв на Крымском мосту

© t.me/agurulev. Андрей Гурулёв (в центре)

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев высказался о ЧП на Крымском мосту. Он пообещал в ответ дойти до польской границы.

В своем комментарии о происшествии на Крымском мосту он использовал слово, которым нельзя называть происходящее, отметив, что в этой ситуации «такое бывает». И призвал не торопиться с ответом, «всё продумать и просчитать».



«Сегодня всех от всей души прошу точно не паниковать. Дождаться того, когда мы не просто ответ дадим адекватный, не просто мост восстановим — а мы его все равно восстановим — а когда создадим наши группировки и пойдем дальше в сторону польской границы — мы туда все равно пойдем, у нас нет вариантов не победить», — заключил парламентарий в видеокомментарии.

«Дойдем до польской границы, это и будет Победой», — добавил он в тексте.

Утром 8 октября произошел пожар на Крымском мосту. По предварительной версии следствия, на автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено уголовно дело.