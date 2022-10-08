Чиновник с женой украли 59 млн на госзакупках молока для детей в Иркутске

Иркутский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на закупках молока. На скамье подсудимых были руководитель муниципального комбината питания, его супруга и знакомый.

Как сообщает прокуратура региона, в 2015—2019 годах руководитель предприятия по организации детского питания (муниципального унитарного предприятия «Комбинат питания города Иркутска») привлек к совершению противоправных действий супругу и своего знакомого.



«Через подконтрольные юридические лица, фактически не осуществлявшие хозяйственную деятельность, злоумышленники организовали закупку и поставку коровьего молока по заведомо завышенной стоимости — более чем на 30% от закупочной. Продукция приобреталась для нужд детских молочных кухонь и образовательных учреждений Иркутска», — говорится в сообщении.

Бюджету города был причинен ущерб в размере более 59 млн рублей.

Суд приговорил мужчин к 6 годам лишения свободы каждого, женщину — к 4 годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.