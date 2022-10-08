«Не в карман коррупционеров»: Женщины Алтая призвали проверить снабжение армии

© кадр из видео
«Не в карман коррупционеров»: Женщины Алтая призвали проверить снабжение армии
08 Окт 2022, 15:12

Жительницы Алтая потребовали послать на фронт силовиков и членов семей чиновников. Женщины призвали взять под народный контроль ситуацию со снабжением мобилизованных и убедиться, что десятки лет деньги шли на обеспечение военнослужащих, а не в карман коррупционеров.

В своем выступлении женщины, представленные как Совет матерей, указали, что граждан обязывают жить, как к военное время, хотя оно не объявлено, потому что, по их мнению, власти не хотят брать ответственность на себя, а перекладывают ее на плечи народа, в том числе материальную.

«Каждый день нам звонят матери, жены, мужьям, сыновьям, братьям которых пришли документы о мобилизации. У кого-то это единственный сын, отец троих детей, единственный кормилец, но государство на это не смотрит. При этом мы видим, что ни огромная армия силовиков, ни семьи чиновников в мобилизации не участвуют, почему такое происходит? В России 5 млн силовиков, как сказал Кадыров. В той же Республике Алтай силовиков очень много. Мы поддерживаем инициативу половину из них послать на фронт, так как мы, граждане, уже оплатили боевую подготовку. Они — профессионалы в отличие от обычных людей. И чиновники, и депутаты Эр Курултая, которые всегда поддерживали решение президента, думаем обязаны членов своих семей призывного возраста также отправить на фронт. Это станет хорошим примером для населения», — заявили женщины в своем обращении.

Они обратили внимание на сборы с народной помощью мобилизованных на фронт. И, чтобы быть уверенным, что нет проблем с обеспечением, а ранее деньги направлялись на армию, а не в «карман коррупционеров», предложили взять под народный контроль вопрос обеспечения армии.

Они призвали создавать местные комитеты контроля за процессом мобилизации, государственным снабжением армии.


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