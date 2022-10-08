Сибиряк будет командовать проведением «спецоперации». Кто такой Сергей Суровикин и почему его хвалит Пригожин

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Министр обороны назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения «специальной военной операции» генерала армии Сергея Суровикина. Он родился в Новосибирске, участвовал во Второй чеченской войне, а также в сирийской операции. В биографии военного много инцидентов, попавших в СМИ, он даже какое-то время находился под арестом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает Суровикина «самым грамотным командиром в российской армии» и вспоминает, как он в 1991 «в танке спасал» страну.

Новым командующим группировкой войск в районе «спецоперации» в Украине стал Сергей Суровикин, сообщило минобороны.



Краткая биография

Согласно данным с сайта ведомства, Сергей Суровикин родился в октябре 1966 года. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью.

Минобороны называется Суровикина участником вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, участником Второй чеченской войны, участником военной операции в Сирии.

С 2005 года — заместитель командующего, начальник штаба, с апреля 2008 — командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией.

С октября 2008 года по январь 2010-го — начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С апреля по октябрь 2012 года — руководитель рабочей группы по формированию Военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Возглавил войска Восточного военного округа осенью 2013 года, побыл в должности до 2017 года.

С 31 октября 2017 года — главнокомандующий Воздушно-космическими силами.

16 августа 2021 года указом президента Российской Федерации присвоено воинское звание «генерал армии».

Присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.

Происшествия

В одной из справок РИА Новости упоминается, что в 1991 году во время августовского путча батальон Таманской дивизии под командованием Сергея Суровикина по решению ГКЧП вошел в Москву для наведения конституционного порядка. В ходе операции одним из БМП были задавлены трое молодых людей — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Гусев.

Суровикин попал в СИЗО «Матросская тишина». 10 декабря 1991 года прокуратура Москвы прекратила уголовное дело против экипажа БМП за отсутствием признаков уголовно наказуемого деяния. Борис Ельцин лично распорядился освободить Суровикина.

В 2004 году после разговора в Суровикиным покончил с собой полковник Андрей Штакал, утверждал «Коммерсантъ». В качестве причины происшествия рассматривались претензии, которые были предъявлены к полковнику во время проверки московской комиссии.

В тот же год после довыборов Госдумы по Верх-Исетскому округу подполковник Виктор Цибизов направил в военную прокуратуру жалобу, в которой обвинил генерала Суровикина и еще нескольких старших офицеров дивизии в том, что они избили его из-за политических разногласий. Правда, вскоре Виктор Цибизов забрал заявление из прокуратуры.

В 2011 году заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Сергей Фридинский написал на имя министра обороны Анатолия Сердюкова письмо, в котором он обратил внимание на судимость генерал-лейтенанта Сергея Суровикина, считающегося главным претендентом на пост начальника главного управления военной полиции Минобороны.

Суровикин в середине 1990-х во время обучения в Военной академии имени Фрунзе якобы согласился передать коллеге с другого курса пистолет, который должен был быть использован якобы для участия в соревновании.

Впрочем, судимость погасили — выяснилось, что офицера подставили, рассказывало издание.

«Легендарная личность»

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал Суровикина «самым грамотным командиром в российской армии». Его комментарий опубликовала подконтрольная ему компания «Конкорд».

«Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде. Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин — легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине. Верой и правдой служить Родине — это не красивые мундиры и цацки нацепить. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин — тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны», — вспомнил Пригожин.

Далее Пригожин сожалеет о развале СССР. «Суровикин в августе 1991 года не успел загрузить в свой танк полный боекомплект. А если бы успел, то мы жили бы в совершенно другой стране, в десятки раз более могущественной», — добавил бизнесмен.