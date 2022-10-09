Житель Томской области спас мужчину от конфликта, выпил и зарезал его
09 Окт 2022, 07:42
В Томской области мужчину обвинили в убийстве собутыльника. При этом ранее он спас его от конфликта с компанией молодых людей.
36-летний житель закрытого города Северск в июле 2022 года проходил около одного из местных магазинов. Там компания молодых людей конфликтовала с 52-летним мужчиной, рассказали в областной прокуратуре.
«Мужчина помог незнакомцу разрешить конфликт. После этого новый знакомыйнапросился в гости к спасителю, чтобы совместно выпить спиртного в благодарность за оказанную помощь, — сообщили в ведомстве. — В ходе распития алкогольных напитков между новыми знакомыми возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом по телу гостя».
52-летний мужчина погиб на месте.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Материалы уже направлены в Северский городской суд для рассмотрения по существу.
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