Житель Томской области спас мужчину от конфликта, выпил и зарезал его

В Томской области мужчину обвинили в убийстве собутыльника. При этом ранее он спас его от конфликта с компанией молодых людей.

36-летний житель закрытого города Северск в июле 2022 года проходил около одного из местных магазинов. Там компания молодых людей конфликтовала с 52-летним мужчиной, рассказали в областной прокуратуре.

«Мужчина помог незнакомцу разрешить конфликт. После этого новый знакомыйнапросился в гости к спасителю, чтобы совместно выпить спиртного в благодарность за оказанную помощь, — сообщили в ведомстве. — В ходе распития алкогольных напитков между новыми знакомыми возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом по телу гостя».

52-летний мужчина погиб на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Материалы уже направлены в Северский городской суд для рассмотрения по существу.