Потолок библиотеки рухнул на людей во время ремонта в Красноярском крае

© ГУ МЧС по Красноярскому краю
Потолок библиотеки рухнул на людей во время ремонта в Красноярском крае
09 Окт 2022, 08:42

Крыша библиотеки рухнула в Красноярском крае. Сообщается о погибшем и пострадавших.

Деревянный потолок рухнул в библиотеке поселения Каратузское Каратузского района края утром 9 октября, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Под обрушение попали три человека. Двоих человек удалось спасти, они переданы сотрудникам скорой. Один человек погиб», — рассказали в ведомстве.

Обрушение произошло во время проведения ремонта, уточнили в МЧС.

UPD (13:05): Прокуратура Красноярского края начала проверку после обрушения, сообщили в пресс-службе ведомства.


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