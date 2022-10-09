Потолок библиотеки рухнул на людей во время ремонта в Красноярском крае
© ГУ МЧС по Красноярскому краю
Крыша библиотеки рухнула в Красноярском крае. Сообщается о погибшем и пострадавших.
Деревянный потолок рухнул в библиотеке поселения Каратузское Каратузского района края утром 9 октября, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Под обрушение попали три человека. Двоих человек удалось спасти, они переданы сотрудникам скорой. Один человек погиб», — рассказали в ведомстве.
Обрушение произошло во время проведения ремонта, уточнили в МЧС.
UPD (13:05): Прокуратура Красноярского края начала проверку после обрушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
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