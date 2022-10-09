Профессор ВШЭ: Только в 7-9% российских поселений реально есть местное самоуправление

© berdsk-online.ru. Протесты против отмены выборов мэра Бердска, 2015 год

Профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Юрий Плюснин написал книгу «Социальная структура провинциального общества», которая подводит итог 40-летних исследований и предлагает совершенно новую типологию местных обществ в России. Тайга.инфо приводит основные тезисы ученого.

Юрий Плюснин до того, как перебраться в столицу, много лет проработал в Новосибирске, руководил отделом философско-социологических исследований в Институте философии и права СО РАН с момента его образования. Доктор философских наук и кандидат биологических наук недавно представил книгу бывшим коллегам в Новосибирске.



Тайга.инфо публикует высказывания Плюснина, которые показывают, как сейчас устроено общество в РФ.



Как изучать социальную структуру?

Социальная структура — это несущий каркас живой социальной организации. Этот каркас обсуждают по-разному. Есть различные классификации, среди них еще и та, что Питирим Сорокин придумал. Сейчас мы очень любим доходную классификацию, потому что она простая. Опросил и тут же всех распределил на классы… Это, может быть, имеет значение для анонимных обществ, то есть, для жителей крупных городов. Но когда мы переходим к провинциальному обществу, то эта классификация полностью теряет значение.

С 2006 года проект реализовывался в семи городах, в том числе, в Новосибирске. И не обнаружил бедных! По той причине, что по самоощущению люди не считают себя бедными. А социологи говорят, что бедность есть, поскольку есть низкодоходные группы… Одиннадцать лет я готовил этот проект и только благодаря ковидному году сумел написать книжку, которую писал 9 лет. Я создал классификацию местных обществ. Раньше ее не было — были только описания. Но здесь не этнографический подход.

Провинциальное общество — это где?

Провинциальное общество — это общество малых городов и сельской местности. Это примерно 60% от населения страны, практически вся территория за исключением городов с населением 150−200 тыс. человек и выше. Я принял концепцию Симона Кордонского о сословной структуре нашего общества и предложил схему, в координатах которой мы должны исследовать структуру.

Кордонский выделил четыре группы сословий. Служивых (тех, кто служит государству) — 9%. Есть еще обслуживающие и народ. Это прямо соответствует структуре, когда были помещики и крестьяне, которые их обслуживали. Третья группа — предприниматели и или лица свободных профессий, начиная со священнослужителей и кончая секс-работницами и свободными художниками. Лишенцев — лишенных пайка — он насчитал до 15%.

Эти группы еще можно дифференцировать по получаемому доходу. Служивые — это жалованье, народ — зарплата, предприниматели — гонорар или доход, ну, и пайка… Я начал работать в этой структуре и обнаружил, что она не работает для обществ малых городов и сельской местности.

Еще есть концепт оппозиционных пар: свои — чужие, белая кость — черная кость, активное население (предприниматели, самозанятые) — рентное население (пенсионеры, бюджетники).

На чем строится каркас?

Методология проста — всё своими ногами и своими глазами! Это наблюдения многих лет. Формально у нас есть 1,7 тыс. обществ — я посетил более 500. Из них взял для анализа 285 и выбрал 142 местных общества. Описав этнографически 30 обществ, я понял, что это пустое — нужно действовать иначе. Есть три основных метода: непосредственное наблюдение, этнографическое интервью и количественные методы (анализ местных СМИ и различных материалов).

Какова концепция? Сверху социальная структура задается государством, а снизу растет мягкое тело местного общества. Но анализ показал, что каркас имеет три ипостаси: территория, повседневная общественная жизнь и хозяйствование. Территориальная структура включает территорию, как пространство для жизнедеятельности. Кстати, на русском Севере территориальная структура не меняется более 500 лет! Границы территории общин современные и, по писцовым книгам 1623 года, одни и те же.

Хозяйственная структура является самой сильной реакцией на все виды воздействия (как экономического, так и политического). А собственно социальная структура определяет статус позиции человека (самоуправление и реальное управление на местах).

Какие общества бывают?

В крупных городах нет местных обществ, они есть в провинции. Община — это некое самоорганизованное общество, которое обеспечивается с помощью 8 видов взаимодействия. Всегда и везде были центр и периферия (у нас обычно областной центр и сельская округа). Местные общества рассмотрены по длительности существования: до 1500 года — древние, до 1860 года — старые, после 1860 и до 1960 года — молодые. А с 1960 года у нас появилось всего 10 городов, из них за последние 30 лет только два. По известным причинам.

Деление по пространственной изоляции: у нас практически три пятых территории изолированы. И это очень важный фактор. Как развивается общество? Каково участие государства? Естественное ли это общество или принудительно развивающееся? Можно выделить 48 типов. Исследуя административных центров связано с древностью обществ. Например, радиально-концентрическая структура (Москва как крепость), гипподамова система (военные поселения — такие, как Верный, Краснодар), уличная система (Новосибирск, Волгоград), кластерная (вокруг крупных предприятий). Зная планировку административного центра, можно сказать к какому типу относится местное общество, каково воздействие государства и что нужно делать, чтобы эффективно развиваться.

Выделены 18 типов, которые можно свести к шести основным. И мы видим четыре типа обществ, которые четко различимы. Изолированные общества развиваются естественным путем, турбулентные — принудительным путем.

«Вторая экономика» значительно меньше

Хозяйственная экономическая структура — максимально подвижная. Есть формальная экономика и есть неформальная. Формальная колоссально больше. До 60% всех трудоспособных у нас на бюджете — и везде эта структура сохраняется. А вот «вторая экономика» очень сложная: она состоит из множества промыслов. Описаны 130 их видов. Люди используют природные ресурсы. Например, на Алтае средняя семья в деревне имеет 4−5-миллионный годовой бюджет (но при этом все время в долгах). Вариантов много: мясо, орехи, сено, мед, продукты мараловодства.

Влияет и инфраструктура: две тысячи лет в Тамани занимались вином и рыбой, но появился Крымский мост и на 12 тыс. жителей добавилось 18 тыс. строителей. Структура тут же изменилась: появились кафе, извоз, секс-услуги.

И, наконец, государство. Вы знаете, что есть 200 тыс. нерожденных младенцев, за которых получен материнский капитал?! Гоголь написал бессмертное произведение «Мертвые души». Оно и сегодня актуально: у нас есть такие пенсионеры, которые умудряются получать по 2, 3, 4 и даже 12 пенсий!

Влияние важнее денег

Социальная структура базируется на иерархии из четырех компонентов. Первый и самый важный — это отнюдь не родство, а уважение, влияние. И это зависит прежде всего от нравственных качеств человека, его профессиональных компетенций. Статус зависит от влияния.

Второй — принадлежность к клану. В Новосибирской области есть местности, где по 50 лет в администрации и муниципалитете сидят одни и те же кланы. Эта структура чуть-чуть поменялась в 90-х годах, но в 1999 году она стабилизировалась и последние 20 лет не меняется.

Третий компонент — формальная власть, четвертый — капитал. Но надо понимать, что это вовсе не значит, что у человека с деньгами самый высокий статус. Человек может даже быть во власти и иметь деньги, но главным фактором все равно останется реальное влияние.

А вообще из 23 тыс. муниципалитетов [России] только в 7−9% реально есть местное самоуправление. Их очень мало, потому что государство давит.

Подготовил Владимир Кузменкин