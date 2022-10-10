Трое красноярских полицейских одновременно погибли «в командировке»

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Трое сотрудников красноярской полиции погибли «в командировке». Где именно это произошло, официально пока не уточняется.

В здании ГУ МВД по Красноярскому краю выставили траурные фотографии троих полицейских. Фото с ними редакции Ngs24 прислали читатели, журналисты подтвердили факт того, что рамки стоят в вестибюле главка.

25-летний старший лейтенант, оперативник краевого Центра «Э» Илья Фаустов, 35-летний прапорщик, командир отделения ППС и 31-летний капитан из уголовного розыска Андрей Рейн погибли в один и тот же день — 9 октября 2022 года. Про каждого из них написано, что он погиб, «находясь в командировке при выполнении служебных обязанностей».

Где именно была командировка, не уточняется.

По последним официально подтвержденным данным Ngs24, во время «спецоперации» в Украине погибли 96 человек. Трое полицейских в список не входят.

UPD (14:47) В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили смерть сотрудников. Но не стали указывать, где и при каких обстоятельствах они «трагически погибли».