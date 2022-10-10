Красноярский полицейский утопил бабушку в ванне и украл у нее телевизор

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В Красноярске пойдет под суд бывший полицейский. Мужчине вменяют убийство 80-летней пенсионерки, из дома которой он потом вынес телевизор и немного денег.

Убийство 80-летней женщины в доме на улице Энергетиков произошло несколько лет назад, пишет Baza. В нем теперь обвиняется бывший полицейский. В квартиру он попал под предлогом проверки — якобы на бабушку поступила жалоба о громкой музыке.



Сатяев, по версии следствия, подобрался к ней сзади, накинул петлю и начал душить. Затем перенес в ванну, где и утопил.

После преступления он вынес из квартиры телевизор стоимостью 15 тыс. рублей, немного денег и транспортную карту.

В мае 2022 года, по данным журналистов, его уволили — после того, как задержали.