Красноярский полицейский утопил бабушку в ванне и украл у нее телевизор

© unsplash.com
Красноярский полицейский утопил бабушку в ванне и украл у нее телевизор
10 Окт 2022, 07:40

В Красноярске пойдет под суд бывший полицейский. Мужчине вменяют убийство 80-летней пенсионерки, из дома которой он потом вынес телевизор и немного денег.

Убийство 80-летней женщины в доме на улице Энергетиков произошло несколько лет назад, пишет Baza. В нем теперь обвиняется бывший полицейский. В квартиру он попал под предлогом проверки — якобы на бабушку поступила жалоба о громкой музыке.

Сатяев, по версии следствия, подобрался к ней сзади, накинул петлю и начал душить. Затем перенес в ванну, где и утопил.

После преступления он вынес из квартиры телевизор стоимостью 15 тыс. рублей, немного денег и транспортную карту.

В мае 2022 года, по данным журналистов, его уволили — после того, как задержали.


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