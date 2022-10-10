Шесть домов сгорели в Змеиногорске из-за природного пожара

© СК по Алтайскому краю
Шесть домов сгорели в Змеиногорске из-за природного пожара
10 Окт 2022, 08:46

Уголовное дело возбуждено в Змеиногорске Алтайского края после разрушительного пожара, перекинувшегося на жилые дома. В итоге сгорели шесть усадеб, еще у одного дома повреждена кровля.

9 октября в Змеиногорске произошло возгорание растительности и огонь перешел на дома.  

«В результате порывистого ветра огонь распространился на жилые помещения и постройки местных жителей. Огнем полностью уничтожено шесть домов с надворными постройками, у одного дома повреждена кровля, — сообщили в СК. — Пожар причинил существенный имущественный вред гражданам».

Как предполагают в МЧС, наиболее вероятная причина происшествия — перехлёст проводов на линиях электропередач. Обстановку осложнял сильный ветер свыше 20 м/с, сухая погода — огонь быстро распространялся по сухой растительности

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Следователями С К будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана юридическая оценка действиям должностных лиц муниципального образования на предмет халатного отношения к служебным обязанностям», — прокомментировали в ведомстве.


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Шесть домов сгорели в Змеиногорске из-за природного пожара
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