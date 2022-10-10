Шесть домов сгорели в Змеиногорске из-за природного пожара

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Уголовное дело возбуждено в Змеиногорске Алтайского края после разрушительного пожара, перекинувшегося на жилые дома. В итоге сгорели шесть усадеб, еще у одного дома повреждена кровля.

9 октября в Змеиногорске произошло возгорание растительности и огонь перешел на дома.

«В результате порывистого ветра огонь распространился на жилые помещения и постройки местных жителей. Огнем полностью уничтожено шесть домов с надворными постройками, у одного дома повреждена кровля, — сообщили в СК. — Пожар причинил существенный имущественный вред гражданам».



Как предполагают в МЧС, наиболее вероятная причина происшествия — перехлёст проводов на линиях электропередач. Обстановку осложнял сильный ветер свыше 20 м/с, сухая погода — огонь быстро распространялся по сухой растительности

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).