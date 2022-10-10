Омич изнасиловал дочь жены и забрался на дерево

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Омич изнасиловал дочь жены и забрался на дерево
10 Окт 2022, 09:37

Омич осужден за изнасилование 15-летней дочери сожительницы. После преступления находившийся под кайфом преступник залез на дерево. Ему дали 15 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, утром 13 января в квартире дома в Советском округе Омска 38-летний мужчина напал на свою падчерицу после того, как ее мать ушла на работу. Находясь под наркотиками, он изнасиловал 15-летнюю девочку.

Крики услышали соседи, которые взывали полицию.

«После случившегося девочка убежала к сестре в соседний дом, которая вызвала пострадавшей скорую помощь. Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда», — рассказали в СК.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью.

Суд приговорил его по совокупности преступлений к окончательному наказанию в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 11 месяцев.


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