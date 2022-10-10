Двое мужчин и женщина угорели насмерть в многоэтажке Горно-Алтайска

Двое мужчин и женщина угорели насмерть в многоэтажке Горно-Алтайска
10 Окт 2022, 11:17

Три человека погибли во время пожара в одной из квартир Горно-Алтайска. Возгорание возникло после застолья и курения. Ранее квартиру отключили от коммуникаций за неуплату.

Поздно вечером 9 октября загорелась квартира в одном из домов Горно-Алтайска. Приехавшие по вызову пожарные обнаружили тела троих.

«В результате возникшего пожара погибли находившиеся в квартире двое мужчин и женщина, смерть которых предположительно наступила от отравления окисью углерода. Еще одного мужчину, который на момент пожара также находился внутри жилого помещения, удалось спасти соседям, которые помогли мужчине выйти из дома», — сообщили в СК.

По данным Тайги.инфо, пострадавшую квартиру ранее отключили от света и воды за неуплату. Хозяин в тот вечер выпивал в компании четырех человек. Один из собутыльников ушел до пожара.

Возгорание могло возникнуть после курения. Точная причину установят эксперты. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам).


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