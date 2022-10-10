Жители Тувы, Бурятии и Омской области стали еще беднее

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Тува стала худшей среди регионов Сибири по материальному состоянию населения. Регион и так был в аутсайдерах, но сейчас его показатели снизились еще сильнее. Та же отрицательная динамика наблюдается в Бурятии, Республике Алтай, Томской и Омской областях.

Тува оказалась на 84 месте среди российских регионов по материальному состоянию жителей. Ниже только Ингушетия, говорится в исследовании РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Центрального банка России.

При этом средний показатель Тувы упал с 4,4 до 1,51 балла.

Республика Алтай оказалась на 81 месте с 7,37 балла (в 2020-м было 7,74). Бурятия — на 76 месте (снижение с 19,34 балла до 18,43).

Также снизились средние показатели благосостояния жителей Омской области (с 32,83 до 31,95 балла) и Томской области (с 38,52 до 35,5 балла).

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности и семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.