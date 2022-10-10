Светильники обрушились на детей в одной из школ Красноярска во время урока истории

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Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства падения светильников на детей в школе №90 в Красноярске. В результате трем девочкам потребовалась помощь.

Как сообщает краевая прокуратура, инцидент произошел 7 октября во время урока истории у 7 класса.



«Произошло обрушение люминесцентных ламп, расположенных на потолке учебного класса. В результате пострадали три ученицы, которые незамедлительно осмотрены медицинским работником школы, им оказана первая помощь. Двое девочек с родителями отпущены домой в удовлетворительном состоянии, одна — продолжила обучение в школе. Вызов бригады скорой медицинской помощи пострадавшим не потребовался», — рассказали в прокуратуре.

10 октября все три девочки приступили к обучению.

«Прокуратурой будут установлены причины и условия произошедших событий, по результатам проверки — приняты исчерпывающие меры реагирования, решен вопрос об ответственности виновных лиц, в том числе о компенсации причиненного детям морального вреда», — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники полиции также начали проверочные мероприятия.