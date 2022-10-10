Укравшая деньги красноярских пенсионеров к 9 мая начальница «Почты России» отделалась условным

10 Окт 2022, 13:37

Начальница красноярского отделения «Почты России» признана виновной в хищении денег пенсионеров. Ее приговорили к условному сроку.

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы почтового отделения Анастасии Лазуткиной, следует из карточки дела. Ее обвиняли по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение с использованием служебного положения).

«Суд установил, что подсудимая в период с марта по май 2021 года, являясь начальником районного отделения почтовой связи, внесла недостоверные сведения в расходные кассовые документы о получении 23 гражданами пенсии и иных социальных выплат, в том числе ко Дню Победы, через кассу почтового отделения, — рассказали в краевой прокуратуре. — Фактически указанные выплаты не произведены, денежные средства в сумме более 340 тыс. рублей присвоены злоумышленником и израсходованы ей на личные цели».

Суд приговорил женщину к двум годам условно. Кроме этого, удовлетворен иск управления красноярского отделения «Почты России» на 340 тыс. рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске «Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске
Последние материалы
10 Окт, 15:21
Росгвардейцы осуждены в Омске за наркотики
10 Окт, 13:37
Укравшая деньги красноярских пенсионеров к 9 мая начальница «Почты России» отделалась условным
10 Окт, 12:11
Жители Тувы, Бурятии и Омской области стали еще беднее
10 Окт, 11:53
Светильники обрушились на детей в одной из школ Красноярска во время урока истории
10 Окт, 11:17
Двое мужчин и женщина угорели насмерть в многоэтажке Горно-Алтайска
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования