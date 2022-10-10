Укравшая деньги красноярских пенсионеров к 9 мая начальница «Почты России» отделалась условным

Начальница красноярского отделения «Почты России» признана виновной в хищении денег пенсионеров. Ее приговорили к условному сроку.

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы почтового отделения Анастасии Лазуткиной, следует из карточки дела. Ее обвиняли по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение с использованием служебного положения).

«Суд установил, что подсудимая в период с марта по май 2021 года, являясь начальником районного отделения почтовой связи, внесла недостоверные сведения в расходные кассовые документы о получении 23 гражданами пенсии и иных социальных выплат, в том числе ко Дню Победы, через кассу почтового отделения, — рассказали в краевой прокуратуре. — Фактически указанные выплаты не произведены, денежные средства в сумме более 340 тыс. рублей присвоены злоумышленником и израсходованы ей на личные цели».

Суд приговорил женщину к двум годам условно. Кроме этого, удовлетворен иск управления красноярского отделения «Почты России» на 340 тыс. рублей.