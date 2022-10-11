Глава района в Новосибирской области поехал на «спецоперацию»

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Глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов захотел поучаствовать в «спецоперации» в Украине. Он уже попал в пункт подготовки мобилизованных.

«Тарасов добровольно записался в ряды участников специальной военной операции. Он уже прибыл в пункт сбора и формирования подразделений, проходит необходимую подготовку», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В соцсетях администрации района не сказано о решении Тарасова. Но в его профиле в «Одноклассниках» появилась фотография в форме у военной палатки с буквой «Z».

Тарасов родился в 1980 году. Окончил Новосибирский институт внутренних войск и служил в воинской части №3654 в Новочеркасске. В 2004-м устроился в администрацию Баганского района юристом, работал на различных должностях чиновником и в муниципальных предприятиях. В 2021-м стал первым замглавы администрации, осенью того же года его назначили главой района — прямые выборы руководителей администраций в регионе отменены с подачи губернатора.

Ранее отправиться в зону «спецоперации» пожелали первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панфёров, региональный депутат и главврач новосибирской больницы №34 Ярослав Фролов, а также депутат горсовета Евгений Яковенко (все — «Единая Россия»). Но, судя по их соцсетям, они еще никуда не уехали.

