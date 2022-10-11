Восьмилетний мальчик скончался после урока физкультуры в Новосибирской области

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Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка после урока физкультуры в школе под Новосибирском. Восьмилетнему мальчику стало плохо во время разминки.

Происшествие случилось 10 октября в Сокурской школы Мошковского района.



«Малолетний выполнял совместно с одноклассниками комплекс разминки, после непродолжительного времени ребенку стало плохо и он упал, — рассказали в СК. — Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, педагогический коллектив, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.