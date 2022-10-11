Восьмилетний мальчик скончался после урока физкультуры в Новосибирской области
© ironking.ru
Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка после урока физкультуры в школе под Новосибирском. Восьмилетнему мальчику стало плохо во время разминки.
Происшествие случилось 10 октября в Сокурской школы Мошковского района.
«Малолетний выполнял совместно с одноклассниками комплекс разминки, после непродолжительного времени ребенку стало плохо и он упал, — рассказали в СК. — Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался».
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, педагогический коллектив, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Новосибирскому театру «Красный факел» нужен ремонт Бывшего прокурора Новосибирской области оставили под стражей Экс-начальник ангарской колонии, заключенных которой массово пытали, пойдет под суд за рабский труд Дом с кинотеатром и банным комплексом продается в Новосибирске за 76 млн рублей Четверо новосибирцев осуждены за хищение леса на 22 млн рублей
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo