50-летнего оппозиционного экс-депутата увели на мобилизацию с сессии райсовета в Новосибирской области

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В Новосибирской области 50-летнего районного депутата от КПРФ, лишенного полномочий, увели с сессии люди в гражданском под предлогом «мобилизации». Его коллеги обратили внимание на единороссов с офицерским опытом, которые так и не получили повестки.

Экс-депутата колыванского райсовета Алексея Астафьева (КПРФ) увели с сессии 11 октября неизвестные в штатском, они утверждали, что сделали это по повестке о мобилизации, передает телеграм-канал «АСТ-54» и публикует видео.



(UPD: Инцидент мог произойти еще 7 октября, уточнили читатели Тайги. инфо)

«Если бы он убегал, он не пришел бы на сессию», — сказала одна из коллег Астафьева на видео. У мужчины трое детей.

«А вот орлы-единороссы. Офицеры, полковники, подполковники. А взяли человека, который инвалид, у которого трое детей», — говорит возмущенный человек на видео.

Единоросс ему отвечает: «Четверо надо, несовершеннолетних».

Тайга.инфо обратилась за комментарием в пресс-службу новосибирского обкома КПРФ.

Астафьев — известный в Колывани оппозиционный депутат. Он возглавляет местный райком КПРФ. В 2021 году перед выборами Госдумы неизвестный поджег дом Астафьева, он требовал допросить главу района Евгения Артюхова.

В августе 2022 года на сессии райсовета большинство, подконтрольное «ЕР», проголосовало за лишение Астафьева полномочий под предлогом якобы сокрытия доходов.

«На своем канале в Youtube я выкладываю трансляции с сессий, комментирую их безумства. Они не знали, за что меня схватить, придумали вариант с лишением депутатских полномочий, который, впрочем, не лишает права меня вести съемку с сессий», — говорил Астафьев.

Лидер колыванских коммунистов считает решение райсовета незаконным.

UPD (15:55) В обкоме КПРФ рассказали, что с Астафьевым не получается связаться уже четвертый день.

«Очевидно, что „неудобный“ коммунист за столько лет противостояния с местными властями набил им оскомину. Поджог, лишение мандата, конфискация имущества, мобилизация в 50 лет … Что дальше?» — отметили в партии.

kprfnsk.ru