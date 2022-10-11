Четверо новосибирцев осуждены за хищение леса на 22 млн рублей

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Четверо новосибирцев осуждены за хищение леса на 22 млн рублей
11 Окт 2022, 09:01

Новосибирский районный суд приговорил к реальным срокам черных лесорубов. Им удалось нарубить деревьев на сумму свыше 20 млн рублей.

Обвинительный приговор получили четверо участников организованной групп черных лесорубов, еще трое ждут приговоров, сообщает областная прокуратура.

В 2020 году участники группы занимались незаконной рубкой лесных насаждений на территории Пашинского участкового лесничества, Кудряшовского и Кубовинского лесохозяйственных участков. Ущерб от их деятельности оценивается в сумму более 21 млн рублей.

Еще в одном случае подсудимые похитили древесину стоимостью более 950 тыс. рублей с земельного участка, принадлежащего физическому лицу. Незаконно приобретенную древесину хранили в целях сбыта, посчитали следствие и суд.

Подсудимые — мужчины в возрасте от 28 лет до 41 года, один из них ранее судим за хищение чужого имущества. Двое признали вину частично. Мер к возмещению причиненного ущерба они не принимали.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 3 лет 1 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


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Четверо новосибирцев осуждены за хищение леса на 22 млн рублей
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