Экс-начальник ангарской колонии, заключенных которой массово пытали, пойдет под суд за рабский труд

© liveangarsk.ru. Андрей Верещак (слева)

Бывший начальник ангарской колонии №15 Андрей Верещак предстанет перед судом по делу о рабском труде осужденных. Учреждение известно тем, что его заключенных могли массово пытать после акции протеста в апреле 2020 года.

СК РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела Верещака о получении взятки (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК) и превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом ведомство сообщило 11 октября.

«По версии следствия, начальник ФКУ ИК-15 получил от подчиненного по службе сотрудника денежные средства в размере 1 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение бездействия в пользу взяткодателя — в непринятии мер по увольнению последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины, — напомнили в СК. — Кроме того, без надлежащего оформления факта привлечения к труду [он] привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении, чем существенно нарушил их права и законные интересы».

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Кроме того, с сентября 2021 года Ангарский городской суд рассматривает еще одно дело Верещака — о превышении полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК). Следствие установило, что в январе 2017 года он за счет средств федерального бюджета, провел оценку лесов, не принадлежащих колонии, более чем на 700 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура Иркутской области проводила дополнительную проверку о незаконных вырубках леса и фактах коррупции в отношении Верещака.

Андрей Верещак возглавлял ангарскую ИК-15 до декабря 2020 года, его место занял экс-глава иркутского СИЗО-6 Арслан Мажидов. Сыновья Верещака работают в СИЗО-1 и СИЗО-6.



В апреле 2020-го в колонии началась акция протеста из-за регулярных пыток, ее жестоко подавили бойцы сводного отряда ГУФСИН. Осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6, где, по их свидетельствам, пытали и насиловали, заставляя писать явки с повинной в организации «поджога» промзоны колонии.

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