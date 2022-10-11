Дом с кинотеатром и банным комплексом продается в Новосибирске за 76 млн рублей
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Коттедж с лифтом, кинотеатром и банным комплексом продается в Заельцовском районе Новосибирска. Стоимость объекта составляет 76 млн рублей.
Трехэтажный дом площадью свыше 500 кв. метров выставлен на продажу на улице Зимняя в Новосибирске. В нем, как следует из объявления, есть лифт и «профессиональный кинотеатр».
На участке имеется банный комплекс 105 кв. метров, в котором располагаются бассейн, сауна, душевая, с/узел, просторная комната отдыха.
Также на участке есть летняя веранда и проведен автополив.
Дом продается с мебелью.
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