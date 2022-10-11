Дом с кинотеатром и банным комплексом продается в Новосибирске за 76 млн рублей

© novosibirsk.n1.ru
Дом с кинотеатром и банным комплексом продается в Новосибирске за 76 млн рублей
11 Окт 2022, 09:47

Коттедж с лифтом, кинотеатром и банным комплексом продается в Заельцовском районе Новосибирска. Стоимость объекта составляет 76 млн рублей.

Трехэтажный дом площадью свыше 500 кв. метров выставлен на продажу на улице Зимняя в Новосибирске. В нем, как следует из объявления, есть лифт и «профессиональный кинотеатр».

На участке имеется банный комплекс 105 кв. метров, в котором располагаются бассейн, сауна, душевая, с/узел, просторная комната отдыха.

Также на участке есть летняя веранда и проведен автополив.

Дом продается с мебелью.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Россиян просят «самообложиться». Как проходят референдумы, где жителям предлагают скидываться на воду и дороги Россиян просят «самообложиться». Как проходят референдумы, где жителям предлагают скидываться на воду и дороги
Последние материалы
11 Окт, 12:42
Новосибирскому театру «Красный факел» нужен ремонт
11 Окт, 10:23
Бывшего прокурора Новосибирской области оставили под стражей
11 Окт, 10:14
Экс-начальник ангарской колонии, заключенных которой массово пытали, пойдет под суд за рабский труд
11 Окт, 09:47
Дом с кинотеатром и банным комплексом продается в Новосибирске за 76 млн рублей
11 Окт, 09:01
Четверо новосибирцев осуждены за хищение леса на 22 млн рублей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования