Новосибирскому театру «Красный факел» нужен ремонт

© Кирилл Канин
Новосибирскому театру «Красный факел» нужен ремонт
11 Окт 2022, 12:42

В Новосибирске запланирован ремонт театра «Красный факел». Объявлен конкурс на создание проектной документации, она обойдется в 6,5 млн рублей.

Будущие работы предполагают ремонт лестниц, кровли, цоколя, замену водосточных труб и другое, следует из конкурсной документации. 

Разработкой научно-проектной документации займется победитель конкурса, сообщает RosTender. info. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена контракта — 6,5 млн рублей, он будет действовать до конца 2023 года. Прием заявок на участие открыт до 18 октября.

Здание театра было спроектировано известным новосибирским архитектором Андреем Крячковым и построено в сложной стилистике ампира с элементами модерна и русского стиля в 1914 году как Коммерческий клуб. В годы Первой мировой войны помещения занимали госпиталь и военная кухня. В 1932 году здесь был сыгран первый спектакль бывшего передвижного театра «Красный факел».

Масштабная реконструкция здания проводилась в 2004—2008 годах. Оно было воссоздано практически полностью: заменены почти вековые перекрытия, с нуля построена новая Малая сцена, а также восстановлены многие элементы, задуманные самим Крячковым (например, балкон в Большом зале, ниши в стенах фойе первого этажа, лепнина).


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