Собравшийся ехать в Украину десантник с саблей угрожает новосибирцам и нападает на машины

Жители Новосибирска пожаловались на мужчину, который держит в страхе целый двор. Агрессор называет себя десантником и вооружается саблей.

Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на соседа, который, по ее мнению, портит автомобили во дворе дома, сообщил НГС. 1 октября она купила машину и припарковалась во дворе своего дома по улице Кошурникова, 27. Когда ее супруг осматривал автомобиль, к ним подошел неизвестный мужчина и заявил, что сейчас будет драка.

В итоге нападавшего удалось убедить, что машина принадлежит местной жительнице, и он ушел. Но утром 3 октября у автомобиля оказалось разбито лобовое стекло, повреждена дверь.



«Во дворе валялись детские игрушки, разбитые стекла. Соседка сказала, что ночью этот персонаж буянил, на своем балконе окно разбил. Вызвали полицию, он, мол, кинулся на полицейских. Один из них достал пистолет, так сосед забежал в квартиру и заперся. На этом вроде всё кончилось», — добавила женщина.



На записи с камер домофонов видно, что сосед выходил во двор с саблей и бил по машине. Приехавшие по ее заявлению полицейские так и не смогли поговорить с мужчиной — либо его не было дома, либо он просто не открыл: «После того как он узнал о заявлении, он сказал мне, что теперь от него не стоит ждать ничего хорошего. В ночь на 9 октября на машине моего мужа были разбиты два стекла: лобовое и боковое с водительской стороны. Полагаю, это его рук дело. Мы написали второе заявление в полицию».

«Мужчина в порыве гнева кричит о том, что он десантник, что в скором времени собирается ехать на Украину. Мы с соседками опасаемся выходить на улицу по вечерам. Я уже вооружилась газовым баллончиком», — отметила женщина.

UPD (14:13) «КП» узнала дополнительные подробности о личности мужчины. «Этот бывший военный, который устроил стрельбу на дачах, теперь бушует на Кошурникова, где сейчас проживает. Он ходит со своей саблей, стекла режет, в замочную скважину мочится. И дверь проткнул этой саблей. С ним страшно связываться, он, по рассказам, и жену бьет, и детей, и стекла выбивает», — рассказал изданию его сосед.

Кроме того, у мужчины была дача в селе Орск Мошковского района, но она сгорела около двух недель назад. И в СНТ «Рябинка-Этро-1», по словам соседей, он тоже разбивал окна в частных домах.