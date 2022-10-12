Житель Иркутской области погиб в Украине
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В Иркутской области простились с уроженцем Ольхонского района Артуром Хартуевым. Профессиональный военный погиб в Украине в конце сентября.
Артур Хартуев погиб 30 сентября при проведении «спецоперации», на которую был направлен в феврале 2022 года, сообщил глава Ольхонского района в соцсетях.
Молодой человек из многодетной семьи окончил школу в 2017 году и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза
После окончания училища в 2021 году Артуру Хартуеву было присвоено звание лейтенанта, после чего он был направлен на службу в Мурманскую область.
12 июля ему был присвоен статус ветерана боевых действий, 1 сентября он получил медаль за отвагу, а орденом мужества награжден посмертно.
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