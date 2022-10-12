Житель Иркутской области погиб в Украине

© vk.com
Житель Иркутской области погиб в Украине
12 Окт 2022, 07:19

В Иркутской области простились с уроженцем Ольхонского района Артуром Хартуевым. Профессиональный военный погиб в Украине в конце сентября.

Артур Хартуев погиб 30 сентября при проведении «спецоперации», на которую был направлен в феврале 2022 года, сообщил глава Ольхонского района в соцсетях. 

Молодой человек из многодетной семьи окончил школу в 2017 году и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

После окончания училища в 2021 году Артуру Хартуеву было присвоено звание лейтенанта, после чего он был направлен на службу в Мурманскую область.

12 июля ему был присвоен статус ветерана боевых действий, 1 сентября он получил медаль за отвагу, а орденом мужества награжден посмертно.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Россиян просят «самообложиться». Как проходят референдумы, где жителям предлагают скидываться на воду и дороги Россиян просят «самообложиться». Как проходят референдумы, где жителям предлагают скидываться на воду и дороги
Последние материалы
12 Окт, 14:14
Иркутские супруги избили и зарезали женщину на отдыхе
12 Окт, 13:04
Кто из мобилизованных новосибирцев не получит обещанные 100 тыс.
12 Окт, 11:31
Новосибирские полицейские получили до 4 лет за пытки задержанного и вымогательство 1 млн
12 Окт, 11:07
Глава красноярского центра патриотического воспитания отдал бизнесмену оборудование для тренировок детей
12 Окт, 10:44
Новосибирские киоски сети «Дядя Дёнер» выставят на торги
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования