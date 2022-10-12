Семейные пытки: новосибирец не кормил сына, не пускал в туалет и бил, заворачивая в плед

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Житель Новосибирской области пойдет под суд за истязание собственного пятилетнего сына. Он не кормил ребенка, не пускал в туалет, бил, не оставляя следов. Вину в преступлении он признал.

Следователи завершили дело 32-летнего жителя села Довольное, возбужденное по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).



«По версии следствия, в период с марта 2020 года до мая 2022 года обвиняемый в доме, расположенном по улице Тельмана села Довольное Новосибирской области, в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои своему ребенку, не оставляя следов, а именно заворачивал ребенка в плед и наносил удары по различным частям тела, также не пускал гулять, лишал пищи, не отпускал в туалет», — говорится в сообщении СК.

В правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Мужчина был взят под арест, свою вину он признал.

В ближайшее время он предстанет перед судом.