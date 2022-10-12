Красноярский губернатор подтвердил гибель местных полицейских в Украине

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Красноярский губернатор подтвердил гибель местных полицейских в Украине
12 Окт 2022, 08:31

Трое сотрудников красноярской полиции погибли «в командировке». По словам красноярского губернатора Александр Усса, их отправили на передовую в Украине.

В Красноярске прошло прощание с 25-летним старшим лейтенантом, оперативником краевого Центра «Э» Ильей Фаустовым, 35-летним прапорщиком, командиром отделения ППС Алексеем Муфтаховым и 31-летним капитаном из уголовного розыска Андреем Рейном. Они погибли в один и тот же день — 9 октября 2022 года. В МВД утверждали, что они погибли, «находясь в командировке при выполнении служебных обязанностей», но не уточняли где и как.

На похоронах губернатор Александр Усс подтвердил, что еще 30 июня сотрудников полиции отправили «на передовую» в Украине. Об этом сообщает «Проспект мира».

«Я хорошо помню тот день, когда сводный сибирский отряд уходил на Украину. Нам хотелось верить, что они все вернутся живыми и здоровыми», — сказал чиновник.

По последним официально подтвержденным данным Ngs24, во время «спецоперации» в Украине погибли 96 человек. Трое полицейских в список не входят.


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