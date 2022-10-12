Власти повысили тарифы на общественный транспорт Читы на 15%
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Проезд в троллейбусах Читы резко подорожает. Решение приняли в правительстве Забайкалья.
Проезд в троллейбусах Читы подорожает с 26 до 30 рублей, сообщили в мэрии со ссылкой на приказ региональной службы по тарифам краевого правительства. Цены поднимутся с 1 ноября.
Таким образом, билеты подорожают на 15,3%.
Цены на проезд в троллейбусах серьезно поднимают второй год подряд.
Кроме того, проезд в автобусе №5 («Вокзал — Ивановка») вырастет до 38 рублей.
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