Власти повысили тарифы на общественный транспорт Читы на 15%

© t.me/vgorodechita
Власти повысили тарифы на общественный транспорт Читы на 15%
12 Окт 2022, 09:06

Проезд в троллейбусах Читы резко подорожает. Решение приняли в правительстве Забайкалья.

Проезд в троллейбусах Читы подорожает с 26 до 30 рублей, сообщили в мэрии со ссылкой на приказ региональной службы по тарифам краевого правительства. Цены поднимутся с 1 ноября.

Таким образом, билеты подорожают на 15,3%.

Цены на проезд в троллейбусах серьезно поднимают второй год подряд.

Кроме того, проезд в автобусе №5 («Вокзал — Ивановка») вырастет до 38 рублей.


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